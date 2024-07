Strohballenpressen brennen ab - hoher Sachschaden Stand: 10.07.2024 10:34 Uhr Am Dienstagabend sind zwei Strohballenpressen in Lüdershof bei Penzlin und in Ahrenshagen bei Ribnitz-Damgarten abgebrannt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

In Lüdershof (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und in Ahrenshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Dienstagabend zwei Strohballenpressen in Brand geraten. In beiden Fällen wird der Schaden auf jeweils 100.000 Euro geschätzt.

Ausbruch des Feuers während Erntearbeiten

In Lüdershof bei Penzlin geriet laut Polizei während der Erntearbeiten eine Strohballenpresse von selbst in Brand. Ein Übergreifen des Feuers auf den Traktor sei durch den Fahrer verhindert worden. Die freiwilligen Feuerwehren Mölln, Rosenow und Schwandt löschten mit 20 Einsatzkräften den Brand. Durch das Feuer wurde niemand verletzt.

Technischer Defekt löst Brand aus

Auch in Ahrenshagen bei Ribnitz-Damgarten kam es kurze Zeit später zu einem Brand einer Rundballenpresse. Die Polizei vermutet nun einen technischen Defekt als Brandursache. Der Fahrer des Traktors habe den habe den Rauch in der Presse bemerkt und koppelte die Zugmaschine schnell ab. 20 Feuerwehrleute aus dem Raum Ribnitz-Damgarten waren im Einsatz. Bei dem Brand in Ahrenshagen wurde niemand verletzt.

