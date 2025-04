Stand: 04.04.2025 17:22 Uhr Haff-Müritz-Region bekommt neue Windräder und Solarfelder

Zwischen Haff und Müritz werden weitere Windräder und Solarfelder gebaut. Die Bundesnetzagentur hat in ihrer neuesten Ausschreibung zahlreiche Projekte bestätigt, vor allem rund um Penkun. Die Bundesnetzagentur entscheidet darüber, ob und zu welchem Preis die Betreiber ihren Strom einspeisen können. Die Genehmigung für den Bau der Windkraftanlagen muss dafür bereits vorliegen. Nach Angaben der Bundesnetzagentur sind allein rund um Penkun 13 neue Windräder von verschiedenen Unternehmen geplant. Auch in Kriesow bei Stavenhagen, bei Friedland, in Schönwalde bei Pasewalk und Jatznick bei Torgelow hat die Behörde Anlagen bestätigt, alle rund 200 Meter hoch. Leistungsstarke Photovoltaikanlagen auf Dächern sollen in Basepohl bei Stavenhagen und in Torgelow ans Netz gehen.

