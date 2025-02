Stand: 25.02.2025 10:08 Uhr Löcknitz: Moped-Fahrer ohne Führerschein muss ins Gefängnis

Weil ein 65-jähriger Mann seit Jahren ohne Fahrerlaubnis fährt, muss er nun eine zweitägige Freiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) absitzen. Die Bundespolizei hatte den Mann an der polnischen Grenze bei Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) kontrolliert. Er war mit einem Moped unterwegs. Wie die Beamten feststellten, wurde ihm bereits 2011 der Führerschein entzogen. Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte ihn inzwischen zur Festnahme ausgeschrieben. Es waren noch eine Geldstrafe sowie Verfahrenskosten offen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 25.02.2025 | 12:40 Uhr