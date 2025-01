Stand: 09.01.2025 07:33 Uhr Lkw fährt in der Neustrelitzer Innenstadt gegen einen Baum

In Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am frühen Morgen ein Lkw in der Innenstadt gegen einen Baum gefahren. Der Unfall hat sich laut Polizei auf der Woldegker Chaussee zwischen einem Kreisverkehr und der B 198 ereignet. Die Straße ist für die Bergung des Lkw seit mehreren Stunden komplett gesperrt. Der Fahrer konnte selbst die Polizei rufen und blieb unverletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

