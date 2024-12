Stand: 17.12.2024 12:25 Uhr Linkspartei: Niklas Hehenkamp ist Direktkandidat für Bundestag

Niklas Hehenkamp aus Feldberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) tritt für die Linkspartei als Direktkandidat zur Bundestagswahl an. Der 31-jährige Feldberger wurde für den Wahlkreis 17 nominiert, die Neubrandenburgerin Amina Kanew tritt im Wahlkreis 16 an. Damit haben mit Ausnahme der FDP und des BSW alle im Kreistag der Mecklenburgischen Seenplatte vertretenen Parteien ihre Direktkandidaten für die Bundestagswahl voraussichtlich am 23. Februar nominiert. Der Wahlkreis 16 umfasst de Uecker-Randow-Region, den Osten der Mecklenburgischen Seenplatte und die Region Jarmen-Loitz. Im Wahlkreis 17 werden die Wähler im Westen, Süden und Norden der Seenplatte sowie im Süden des Landkreises Rostock an die Urnen gerufen.

