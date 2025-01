Stand: 02.01.2025 13:31 Uhr Landrats- und Bürgermeisterwahlen in der Haff-Müritz-Region

Nach der Bundestagswahl im Februar folgen die Wahlen der Landräte im Kreis Mecklenburgische Seenplatte und in Vorpommern-Greifswald. Beide Verwaltungschefs werden am 11. Mai gewählt. Die Einwohner in Neubrandenburg, Feldberg und Galenbeck bei Friedland sind dann gleich doppelt gefragt. Sie wählen am selben Tag auch ihre Bürgermeisterinnen bzw. Bürgermeister neu. In Neubrandenburg und Galenbeck werden Nachfolger gesucht. In Feldberg strebt Bürgermeisterin von Buchwaldt (SPD) ihre dritte Amtszeit an. In Loitz steht die Bürgermeisterwahl erst im Juli an.

