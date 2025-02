Stand: 13.02.2025 16:30 Uhr Landrat startet Umfrage zu Mietpreisen in der Seenplatte

Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte entsteht eine Studie zur Höhe der Mietpreise. Der entsprechende Auftrag kommt von Landrat Heiko Kärger (CDU). Die Studie soll helfen, Streitfälle im Bereich der Sozialhilfe zu entscheiden. Den Auftrag erhielt das Forschungsinstitut DOMUS Consult aus Hamburg. Um das Mietpreisniveau im Kreisgebiet zuverlässig und repräsentativ ermitteln zu können, werde eine möglichst breite Datengrundlage benötigt, so Kärger. In den vergangenen Wochen wurden bereits mehrere Wohnungsunternehmen des Kreises befragt. Jetzt erhalten rund 9.000 Vermieter Post und werden gebeten, sich anonym an einer Umfrage zu den Mietpreisen zu beteiligen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 13.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte