Stand: 07.11.2024 14:44 Uhr Landrat Kärger für frühere Neuwahlen

Mit Erleichterung hat der Landrat des Kreises MSE auf die Ankündigung von Neuwahlen im Bund reagiert. Nach der Entlassung von Finanzminister Lindner und dem Rücktritt weiterer FDP-Minister sei die Bundesregierung nicht mehr in der Lage die akuten Probleme des Landes zu lösen, so Heiko Kärger, CDU. Wichtige Fragen in den Bereichen Wirtschaft, Haushalt und Verteidigung könnten nicht mehr geklärt werden. Kanzler Scholz müsse dafür sorgen, dass Neuwahlen nicht erst im März, sondern wesentlich früher stattfinden, so Kärger.

