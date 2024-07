Stand: 25.07.2024 10:25 Uhr Landeszootag: Lämmertaufe in Neustrelitz

Die Tierparke in Ueckermünde, Neustrelitz und Grabowhöfe sowie das Müritzeum in Waren beteiligen sich am 26. Juli 2024 zu den üblichen Öffnungszeiten am Landeszootag. Der freie Eintritt gilt für alle Kinder, auch wenn sie nicht in Mecklenburg-Vorpommern wohnen. Nur an diesem Tag gibt es im Tierpark Ueckermünde eine Fütterung der Löwen. Die Vogelvoliere mit mehr als 100 Wellensittichen und der Erlebnisbauernhof sind geöffnet. In Neustrelitz werden die vor wenigen Wochen geborenen Lämmer getauft. Besucher können sich an der Namensgebung beteiligen. In Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich 17 Zoos und Tierparke an diesem Aktionstag, der zum fünften Mal stattfindet.

