Kunstsammlung Neubrandenburg: "Caspar und ich - Gegenwart trifft Romantik"

"Caspar und ich - Gegenwart trifft Romantik" heißt die neue Ausstellung in der Kunstsammlung Neubrandenburg. Acht Künstlerinnen und Künstler aus der Mecklenburgische Seenplatte setzen sich mit dem Werk des Greifswalder Malers Caspar David Friedrich auseinander, der familiäre Wurzeln in Neubrandenburg hat. Der Maler habe stark auf zeithistorische Ereignisse Bezug genommen, sagt Kuratorin Elke Pretzel. Wie beispielsweise auf die Französische Revolution oder die Besetzung vieler Gebiete Europas durch Napoleon. In der Ausstellung nehmen die Künstler auch explizit Bezug auf die heutige Situation, wie zum Beispiel der Zerstörung der Landschaft durch den Menschen. Aber es werden auch Auswege und Hoffnung dargestellt. All das spiegele sich in den Kunstwerken wieder, so Pretzel.

