Stand: 23.01.2025 18:12 Uhr Kulturverein in Remplin droht Auflösung

Dem Förderverein der Schlosskapelle Remplin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) droht im kommenden Jahr die Auflösung. Es fehlt an Nachwuchs. Alle sieben Vereinsmitglieder sind über 70 Jahre alt. Der Vereinsvorsitzende Peter Balsam wirbt seit Jahren erfolglos um neue Mitstreiter. Ohne weitere Unterstützung müsse der Verein die Arbeit ab 2026 einstellen, sagt er. Die Mitglieder organisieren seit mehr als 13 Jahren in der Fachwerkkappelle in Remplin Ausstellungen und Konzerte. In diesem Jahr sind unter anderem IC Falkenberg und Mark Rose zu Gast.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 23.01.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte