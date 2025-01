Stand: 05.01.2025 19:03 Uhr Kreckow: 114 Feuerwehrleute können brennende Scheune nicht retten

In Kreckow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonntag eine leerstehende Scheune in Flammen aufgegangen. 114 Kameraden von elf Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung konnten nicht verhindern, dass das 50 Meter mal 60 Meter große Holzgebäude komplett niederbrannte. Den Sachschaden schätzte die Polizei vorläufig auf etwa 50.000 Euro. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 05.01.2025 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte