Knorrendorf: 15-jähriges Mädchen wird bundesweit gesucht

Seit Montag wird die 15-jährige Yva Leonora Koch aus Knorrendorf bei Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) vermisst. Die Deutsche wurde am Montagmorgen am Bahnhof in Neubrandenburg gesehen, so die Polizei. Hinweisgebern zufolge soll die 15-Jährige sich möglicherweise in Berlin oder Thüringen aufhalten - die Fahnung gilt daher bundesweit.

Das Mädchen ist 1,77 Meter groß, schlank und hat lange blonde Haare. Bekleidet ist sie mit einer hellen Jeans, einem dunklen langärmeligen Oberteil und weißen Turnschuhen. Sie hat einen rosafarbenen Rucksack mit dabei. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

