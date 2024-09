Stand: 25.09.2024 10:35 Uhr Vermisstes Mädchen aus Knorrendorf wieder da

Das vermisste 15-jährige Mädchen aus Knorrendorf bei Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist wieder da. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie am Mittwoch wohlbehalten in Hamburg angetroffen. Sie wird nun wieder nach Hause gebracht. Die 15-Jährige war seit Montag vermisst worden. Zeugen hatten sie zuletzt am Bahnhof in Neubrandenburg gesehen. Danach wurde bundesweit nach ihr gesucht.

