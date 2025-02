Kirchen in MV: Zahl der Austritte steigt immer weiter an Stand: 01.02.2025 11:27 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sind in den vergangenen Jahren viele Menschen aus der Kirche ausgetreten. Das gilt sowohl für die evangelische als auch die römisch-katholische Kirche, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben hat.

Die Kirchen im Land verzeichnen einen anhaltenden Mitgliederschwund, der sich teils sogar dynamisiert. In einigen Städten wie etwa Neubrandenburg stieg die Anzahl der Austritte im Vergleich zu 2019 kontinuierlich an. Traten 2024 in Neubrandenburg 162 Menschen aus beiden Kirchen aus, waren es 2023 nur 146 Menschen, 2019 sogar nur 130. Die Zahlen beziehen sich auf diejenigen, die ihren Austritt gegenüber dem Standesamt erklärt haben. Es gebe aber auch die Möglichkeit, dies vor einem Notar zu tun, so ein Sprecher aus dem Büro des Oberbürgermeisters.

Mehr Austritte in Greifswald, Stralsund und Wismar

Knapp 70 Kilometer weiter zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. In Greifswald kehrten 2019 181 Menschen der evangelischen sowie der römisch-katholischen Kirche den Rücken. Im vergangenen Jahr waren es 261 Menschen. Besonders hoch war die Zahl 2022: 336 Menschen verließen damals die Glaubensgemeinschaften. Die Motive dafür sind zwar individuell verschieden, zwei Umfrageinstitute haben im vergangenen Jahr als oft genannte Gründe die Missbrauchsskandale und die Kirchensteuer ausmachen können.

Auch Stralsund erreichte 2022 mit 168 Menschen eine hohe Anzahl an Austritten. 2024 verließen dagegen 143 Menschen die Religionsgemeinschaften. 2019 waren es 107 Menschen. In Wismar stieg die Zahl von 86 im Jahr 2019 auf 125 im Jahr 2024 an.

Abwärtstrend in Rostock erkennbar

In der Hansestadt Rostock wird nur die Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft erfasst. Daher ist bei den sinkenden Mitgliederzahlen nicht klar, wie viele Menschen austraten und wie viele starben. Die Zahlen zeigen dennoch einen deutlichen Abwärtstrend: 2019 waren 20.222 Protestanten registriert, Ende November 2024 waren es nur noch 17.956. Der Rückgang in der Anzahl der Katholiken fiel weniger stark aus: 2019 waren in der Hansestadt 6.772 Mitglieder der römisch-katholischen Kirche registriert, 2024 waren es 6.191.

