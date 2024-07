Stand: 17.07.2024 06:51 Uhr Kaum Unwetterschäden in der Meckenburgischen Seenplatte

Die starken Regenfälle und teils heftigen Sturmböen haben im Kreis Mecklenburgische Seenplatte kaum Schäden angerichtet. Die Feuerwehren und auch die Polizei mussten nur wenige Male ausrücken, in erster Linie ging es um abgebrochene Äste oder umgeknickte Bäume. In Neubrandenburg hat es zum Beispiel eine Esche an der Kreuzung Friedrich-Engels-Ring und Ziegelbergstraße erwischt. Dort hat der Wind einen dicken Ast abgerissen und auf den Gehweg geschleudert, ernsthaft verletzt wurde aber niemand. In Siedenbollentin musste ein Fußball-Testspiel zwischen dem ortsansässigen Verbandsligisten und dem Oberligisten TSG Neustrelitz kurzfristig abgesagt werden. Nach starkem Regen stand der Platz unter Wasser und war nicht bespielbar. Die Partie soll heute um 19 Uhr nachgeholt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 17.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte