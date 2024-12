Stand: 04.12.2024 06:46 Uhr Junge Motorradfahrerin verletzt sich in Neubrandenburg schwer

Am Dienstagabend hat sich eine 16-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Neubrandenburg schwer verletzt. Nach Informationen der Polizei streifte sie mit ihrem Motorrad in der Clara-Zetkin-Straße beim Anfahren einen Laternenpfahl, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und rutschte gegen zwei geparkte Autos. Das Mädchen musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum Neubrandenburg gebracht werden. Den Schaden durch den Unfall schätzt die Polizei auf 3.000 Euro.

