Stand: 15.03.2025 09:38 Uhr Jubiläum: 35 Jahre Behindertenverband Neubrandenburg

Der Behindertenverband Neubrandenburg feiert am Sonnabend in der Hochschule sein 35-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im März 1990 setzt er sich für die Belange von Menschen mit Handicap ein. Die Mitglieder haben einen Fahrdienst mit knapp 40 Fahrzeugen aufgebaut und betreiben eine Begegnungsstätte, wo zum Beispiel gesungen und getanzt wird. Der Verband ist aber auch in der Jugendsozialarbeit aktiv und bietet Fachberatungen für Kindertagesstätten an. Ziel ist, dass Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben führen können. Dem Neubrandenburger Behindertenverband gehören mehr als 400 Mitglieder und 260 Mitarbeiter an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 15.03.2025 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte