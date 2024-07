Stand: 01.07.2024 16:26 Uhr Ivenack: In Gutsspeicher sollen Unternehmen einziehen

Die Gemeinde Ivenack will ihren Gutsspeicher nutzen. Auf rund 4.000 Quadratmetern sollen sich über drei Etagen Unternehmen ansiedeln. Dazu hat die Gemeinde im vergangenen Jahr einen Masterplan angefertigt. Demnach könnten in das Gebäude Gastronomie, Indoorspielplatz, Landschulheim, Kunstateliers, Übernachtungsmöglichkeiten und Läden für regionale Produkte einziehen. Ivenacks Bürgermeister Roy Lüth hat das Konzept vor kurzem bei einer Immobilienmesse in Hannover vorgestellt. Er habe Kontakte knüpfen und Interesse bei potenziellen Investoren wecken können, teilte das Regionale Unternehmernetzwerk Malchin mit.

