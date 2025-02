Stand: 03.02.2025 11:00 Uhr Ivenack: Ferienhaussiedlung mit 200 Betten in Planung

In Ivenack bei Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) will ein dänischer Investor eine Ferienhaussiedlung bauen. Das Unternehmen plant am Ivenacker See 13 Ferienhäuser mit insgesamt 200 Betten. Eigentlich sollten auf der Fläche Eigenheime entstehen. Doch offenbar gibt es dafür keinen Bedarf. Zudem gebe es laut Bürgermeister Roy Lüth (CDU) ausreichend andere Bauplätze im Dorf. Ivenack ist seit zwei Jahren anerkannter Erholungsort und bekannt durch die 1.000jährigen Eichen, die jährlich von bis zu 120.000 Menschen besucht werden.

