Zu wenig Wasser: Naturschützer sorgen sich um Putzarer See

Naturschützer wollen um den Erhalt des Putzarer Sees (Kreis Vorpommern-Greifswald) am Rand der Großen Friedländer Wiese (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) kämpfen. Er sei ein Beispiel für das Verschwinden der Flachseen in Mecklenburg-Vorpommern. Diese sind wichtige Biotope für die Artenvielfalt. Durch die Umleitung des dazugehörigen Landgrabens fehlt dem See der nötige Wasserdurchfluss. Deshalb soll dieser Graben wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden. Jedoch warten die Naturschützer bisher vergebens auf Hilfe der Landesregierung.

