Stand: 15.01.2025 15:22 Uhr In Roggenhagen werden Soldatenfliegen als Tierfutter gezüchtet

Ein Unternehmen in Roggenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) produziert Larven von Soldatenfliegen. Zwei Geflügelzüchter füttern damit ihre Tiere. Sie wollen testen, wie sich das tierische Eiweiß auf die Gesundheit auswirkt. Zeitnah solle die Produktion auf 1.000 kg pro Tag wachsen, so Geschäftsführer Falk Herold. Sie entwickeln sich in speziellen Kästen in einem ehemaligen Schweinestall. Roboter werden dort demnächst installiert. Sie sollen die Kästen leeren. Aktuell läuft der Betrieb manuell. Künftig sollen die Larven getrocknet und gemahlen dem Tierfutter zugesetzt werden. Von dem gut verträglichen Eiweiß würden auch Hunde profitieren, die allergische Probleme mit gängigem Futter haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 15.01.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte