In Neubrandenburg hat das Vier-Tore-Fest begonnen

Die Neubrandenburger (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) feiern an diesem Wochenende wieder das traditionelle Vier-Tore-Fest. Bis Sonntag werden verschiedene Aktionen in der Innenstadt angeboten. Zum Beispiel gibt es Live-Musik, Tanzveranstaltungen und -vorführungen, eine Modenschau, Kinderschminken sowie einen Kunsthandwerkermarkt. Auch die Agentur für Arbeit, die Hochschule Neubrandenburg und das Welcome Center Mecklenburgische Seenplatte stellen sich mit Informationsständen vor. In der Konzertkirche und der Regionalbibliothek bieten die Mitarbeitenden zudem Führungen an. Weges des Festes sind bereits mehrere Straßen in der Innenstadt bis Montag gesperrt. Betroffen sind die Schulstraße, die Straße An der Marienkirche, die Stargarder, die Treptower und die Neutorstraße. Die Stadt bittet die Besucher darum, das Auto außerhalb der Innenstadt zu parken.

