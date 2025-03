Stand: 18.03.2025 12:00 Uhr Immer weniger Kinder: Seenplatte verzichtet auf Kitaportal

Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte sinken die Geburtenzahlen. Das hat Auswirkungen auf die Planungen der Kitas und Schulen. In den Kitas der Seenplatte gibt es aktuell rund 400 freie Plätze. Das sind etwa acht mal so viele wie vor fünf Jahren. Damals gab es teilweise lange Wartelisten. Ein Grund, warum der Kreis ein Kitaportal einführen wollte, auf dem Eltern online einen freien Kitaplatz hätten finden können. Diese Idee ist jetzt vom Tisch. Es gebe kaum noch Wartelisten, so das Jugendamt. Aktuell werden rund 20.000 Kinder in Kitas oder von Tagesmüttern betreut. Die rückläufigen Kinderzahlen spüren auch die Schulen. So werden in Neubrandenburg 2030 zum Beispiel etwa 200 Kinder weniger eingeschult als aktuell.

