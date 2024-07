Stand: 26.07.2024 16:19 Uhr Hohenmocker: Auto nach Unfall gesucht

Am Freitag kam es in Hohenmocker bei Demmin Richtung Burow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto. Wie die Polizei weiter mitteilt, habe der Autofahrer nicht angehalten. Zeugen hätten ausgesagt, dass Auto sei weiter gefahren Richtung Burow. Der Motorradfahrer kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden. Die Polizei sucht nun nach dem am Unfall beteiligten Auto. Es soll sich um einen grauen VW Passat oder Skoda handeln - mit MST-Kennzeichen, für Mecklenburg-Strelitz.

