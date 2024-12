Stand: 03.12.2024 12:38 Uhr Hinweise auf Wildkatzen im Müritz-Nationalpark

Im Müritz-Nationalpark verdichten sich die Anzeichen für die Rückkehr der scheuen Wildkatze. Es gebe Hinweise wie Sichtungen, Fotofallenaufnahmen und einen genetischen Nachweis durch eine Haarprobe, meldet die Nationalparkverwaltung. Der Bestand an Wildkatzen gilt in Deutschland als gefährdet. Ihre Rückkehr wäre ein bedeutendes Zeichen für die Naturentwicklung im Müritz-Nationalpark. In dem Gebiet gilt das Tier seit dem frühen 19. Jahrhundert als ausgestorben. Um die Frage nach der Wildkatze im Nationalpark zweifelsfrei zu beantworten, soll im kommenden Frühjahr ein umfassendes Überwachungsprogramm starten, unterstützt vom Bund für Naturschutz Deutschland (BUND). Es werden noch freiwillige Helfer gesucht, die draußen im Wald die Lockstöcke betreuen und Haare einsammeln, heißt es.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte