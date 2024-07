Hintersee: Nach Grenzübertritt direkt ins Gefängnis

In Hintersee (Landkreis Vorpommern-Greifswald) an der deutsch-polnischen Grenze hat die Bundespolizei am Montag einen 27-jährigen Polen festgenommen und unmittelbar danach ins Gefängnis Neustrelitz gebracht. Dort wird der Mann jetzt über 16 Monate verbringen müssen, weil er noch eine Restjugendstrafe von 498 Tagen wegen besonders schweren Diebstahls zu verbüßen hatte. Das teilte eine Sprecher der Bundespolizei in Pasewalk mit. Außerdem liegt gegen ihn noch eine Ausschreibung zur Ausweisung durch das Ausländeramt Goslar vor.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte