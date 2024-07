Stand: 30.07.2024 07:38 Uhr Groß Nemerow: Land veräußert Tollenseheim

Mehr als 14.000 Quadratmeter Grundstück, knapp 4.500 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche, alles dicht am Tollensesee - das Land Mecklenburg-Vorpommern will die frühere Fachschule für Agrarwirtschaft in Groß Nemerow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verkaufen. Das Mindestgebot liegt bei knapp 1,3 Millionen Euro. Bis zum 15. Oktober können Interessenten ihre Gebote beim Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt einreichen. Der Gebäudekomplex wurde 1958 errichtet und diente als Ausbildungsstätte für landwirtschaftliche Berufe. Bereits 2014 hatte das Landwirtschaftsministerium entschlossen, die Schule, die eine Außenstelle der Fachschule für Agrarwirtschaft in Güstrow war, aus Kostengründen zu schließen. Seit 2020 steht das Tollenseheim leer.

