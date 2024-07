Stand: 04.07.2024 18:21 Uhr Grambin ist jetzt "anerkannter Tourismusort"

Tourismusminister Meyer, SPD, überreichte die Urkunde. Grambin (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist jetzt offiziell "anerkannter Tourismusort Mecklenburg-Vorpommern." Vor allem "die Kombination aus naturbelassenen Strand- und Waldgebieten und die Nähe zu den Attraktionen der umliegenden Kurorte" sei ausschlaggebend gewesen, sagte der Minister. Grambin liegt zwischen Ueckermünde und Mönkebude am Stettiner Haff. Mit der Anerkennung plant die Gemeinde, weiter in die touristische Infrastruktur zu investieren. Unter anderem soll ein Rad- und Wanderweg auf dem Deich entstehen. Außerdem kann die Gemeinde eine Kurabgabe einführen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es jetzt 41 Tourismusorte.

