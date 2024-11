Stand: 27.11.2024 08:15 Uhr Göhren: Flüchtlinge ziehen in ehemaliges Hotel

Ein ehemaliges Hotel in Göhren bei Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird eine Unterkunft für Flüchtlinge. Eine Familie mit Kindern aus Syrien werde als erste in die Unterkunft einziehen, so der Sozialdezernent des Kreises Mecklenburgische Seenplatte, Löffler, am Dienstagabend auf einer Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger. Über 50 Interessierte waren gekommen, etwa die Hälfte aller Einwohner von Göhren. Sie hatten die Möglichkeit, sich die Flüchtlingsunterkunft anzusehen, in der rund 50 Menschen untergebracht werden können. Viele Unterkünfte im Kreis seien bereits ausgelastet, so Löffler weiter. Auch ohne das Einverständnis der Einwohner könne der Kreis dort eine Unterkunft für Asylbewerber betreiben. Woldegks Bürgermeister Hyna (parteilos) sprach sich vehement gegen die Unterkunft aus, weil der Ort schlecht mit dem Bus erreichbar sei und es dort keine Ärzte, Einkaufs- sowie Freizeitmöglichkeiten gebe. Bisher waren in dem Haus Ukrainer untergebracht.

