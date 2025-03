Stand: 28.03.2025 05:27 Uhr Generationswechsel beim Kreissportbund Seenplatte

Steven Giermann vom Tennisclub Rot-Weiß Neubrandenburg ist in Neustrelitz zum neuen Vorsitzenden des Kreissportbundes der Mecklenburgische Seenplatte gewählt worden. Der 27-Jährige tritt die Nachfolge von Wolfgang Heidel aus Demmin an. Der 76-Jährige hatte das Amt 25 Jahre lang inne und wurde nun zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte treiben so viele Menschen Sport im Verein wie noch nie. In Neubrandenburg ist es zum Beispiel jeder vierte Einwohner. Bei den Sportstätten sei die Grenze des Machbaren erreicht, so Giermann. Erste Vereine hätten schon Wartelisten. Auch würden Ehrenamtliche fehlen, um die Kinder zu betreuen.

