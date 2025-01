Stand: 08.01.2025 17:45 Uhr Gelbe Tonnen in Woldegk und Wesenberg: Fehler im Tourenplan

In Woldegk und Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) werden die gelben Tonnen nicht wie im Tourenplan angegeben abgeholt. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Der Tourenplan enthalte Druckfehler. Die korrekten Termine für die Leerung der gelben Tonnen sind immer mittwochs in einer geraden Kalenderwoche. Das Entsorgungsunternehmen plane nun, die Tonnen ausnahmsweise am kommenden Freitag oder Sonnabend zu leeren. Auch die Termine für die Abholung der Weihnachtsbäume sind falsch. Eingesammelt werden sie in Woldegk am 14. und 23. Januar sowie in Wesenberg am 10. und 24. Januar. Die korrekten Termine sind im Tourenplan auf der Webseite des Landkreises zu finden.

