Stand: 05.11.2024 13:55 Uhr Gedächtnismeisterin kommt vom Internatsgymnasium Torgelow

Am vergangenen Wochenende fanden in Paderborn die Deutschen Gedächtnismeisterschaften statt. Insgesamt 30 Gedächtnissportler traten in drei Altersklassen (Kinder, Junioren und Erwachsene) an, um im "mentalen Zehnkampf" den Deutschen Meister zu ermitteln. In der Altersklasse der Junioren konnte Romy Hämling (16 Jahre, aus Gerswalde/Brandenburg) zum vierten Mal hintereinander die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Bereits nach dem ersten Wettkampftag lag die Abiturientin vom Internatgymnasium Torgelow am See mit ca. 370 Punkte vor dem Zweitplatzierten. Romy konnte am zweiten Tag ihren Vorsprung kontinuierlich ausbauen. Nach zehn Disziplinen stand fest, dass sie mit 3.307,21 Punkten die klare Siegerin ist. Schloss Torgelow gilt schon seit vielen Jahren als Top-Adresse für junge Gedächtnissportler. Neben Romy nahmen 2024 drei weitere Schüler des Internatsgymnasiums Schloss Torgelow an den deutschen Meisterschaften teil.

