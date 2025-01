Stand: 17.01.2025 18:00 Uhr Fußballtrainer des Jahres: Sven Lange vom Malchower SV

Sven Lange vom Fußball-Verbandsligisten Malchower SV (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist zum Trainer des Jahres 2024 in Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. Der 57-Jährige wurde auf dem Neujahrsempfang des Landesfußballverbandes in Rostock ausgezeichnet. Sven Lange war mit seinem Team ein Jahr lang ohne Pflichtspiel-Niederlage geblieben. Am Ende der vergangenen Saison stand der Malchower SV als Landesmeister fest. Schiedsrichter des Jahres wurde Florian Strübing vom PSV Röbel/Müritz. Außerdem wurde Olaf Böhme vom FV Wokuhl für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Der FC Motor Neubrandenburg Süd bekam den Vielfaltspreis für seine Arbeit mit Geflüchteten.

