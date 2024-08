Stand: 26.08.2024 17:39 Uhr Friedland: Pferd vor dem Ertrinken gerettet

In Friedland haben am Montag Feuerwehrleute ein Pferd vor dem Ertrinken gerettet. Das Tier war heute Vormittag wohl aufgrund einer Sehschwäche in den Fluss Datze gestürzt. Der Pferdepfleger des Tieres konnte es nicht alleine befreien und alarmierte umgehend die Freiwillige Feuerwehr der Stadt. Beim Eintreffen versuchten die Rettungskräfte zunächst, das Tier zu beruhigen. Zwischenzeitlich kamen einer der Feuerwehrmänner und das Tier selbst zu Fall. "Eine solche Tierrettung ist nicht alltäglich", erklärte Einsatzleiter Stephan Drews. "Hier muss genau überlegt werden, bevor gehandelt wird. Unser Ziel ist es, das Pferd schnell und sicher zu befreien, ohne dass es weiter versackt oder jemand verletzt wird." Mit Seilen und Gurten gelang es schließlich nach knapp einer Stunde das Tier aus dem Fluss zu ziehen.

