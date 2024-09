Stand: 17.09.2024 07:12 Uhr Friedland: Dieb verletzt Ladendetektiv nach Flucht

Ein Ladendetektiv hat am vergangenen Montag in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) drei mutmaßliche Diebe erwischt und ist von einem der Männer angegriffen worden. Er sei durch mehrere Faustschläge leicht verletzt worden, so die Polizei. Der Ladendetektiv hatte beobachtet, wie die drei Marokkaner im Alter von 17, 32 und 37 Jahren in einem Supermarkt verschiedene Waren in einen Rucksack packten. Als der Ladendetektiv die Männer deshalb ansprach, kam es zu einer Rangelei mit dem 37-Jährigen. Danach flüchtete er auf den Friedländer Markt. Als der Detektiv ihn eingeholt hatte, schlug der Mann zu. Passanten riefen die Polizei. Die mutmaßlichen Diebe wurden festgenommen.

