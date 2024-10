Stand: 24.10.2024 14:16 Uhr Friedland: Bäckerei-Einbrecher lässt Diebesgut zurück

Nach seinem Einbruch in eine Bäckerei im Gewerbegebiet in Friedland musste der Täter ohne Beute abziehen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hatte ein Mann am Sonntagmorgen ein Fenster der Bäckerei aufgehebelt und mehrere Säcke mit Backwaren voll gepackt. Da ein Mitarbeiter über eine Alarmanlage benachrichtigt wurde und sofort zur Bäckerei fuhr, musste der Täter überhastet flüchten und sein Diebesgut zurücklassen. In der Nähe der Bäckerei wurde ein Fahrrad gefunden, welches nach Polizeiangaben dem Täter gehören könnte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

