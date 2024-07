Stand: 05.07.2024 10:18 Uhr Klein Trebbow und Fürstensee: Finanzierung der Badestege steht

Die Badestege in Klein Trebbow und Fürstensee (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) können neu gebaut werden. In der ersten Sitzung der neu gewählten Neustrelitzer Stadtvertretung am Donnerstag wurde eine so genannte überplanmäßige Auszahlung beschlossen. Die beiden Stege wurden im vergangenen Jahr aus Sicherheitsgründen gesperrt. Der Neubau kostet etwa 410.000 Euro. Bisher waren 250.000 Euro aus dem diesjährigen Haushalt eingeplant. Wegen des schlechten Baugrunds und höherer Materialkosten war die Deckungslücke entstanden. Durch die beschlossene zusätzliche Auszahlung von 161.000 Euro kann mit dem Bau der neuen Stege im kommenden Jahr begonnen werden.

