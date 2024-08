Stand: 19.08.2024 11:10 Uhr Feldberger "Steg in Flammen"-Chef sucht Nachfolger

In der Feldberger Seenlandschaft (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) werden neue Pächter für die Freizeit- und Versorgungseinrichtungen auf dem Amtswerder gesucht. Nach 20 Jahren beendet Christian Bermes seine Tätigkeit unter anderem als Initiator der Veranstaltungsreihe "Steg in Flammen". Die vorerst letzten Konzerte finden im September statt: "Irish Cowboys" (6.9.), "Marshall & Bertis Disko" (13.9.) und "Daisy Chapman" (20.9.). Knapp 50.000 Besucher kamen seit der Premiere "Steg in Flammen" 2009 zu den Konzerten. Er wolle sich verändern und den Betrieb in guten Händen wissen, so Bermes. Zudem wird auch ein Gastronom für die Badeanstalt auf dem Feldberger Amtswerder gesucht. Die Gemeinde hat beide Objekte als Saisonbetrieb ausgeschrieben und hofft bis Ende August auf viele Bewerber.

