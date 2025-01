Stand: 20.01.2025 11:00 Uhr Feldberger "Steg in Flammen"-Konzerte werden fortgesetzt

Auf dem Amtswerder in Feldberger (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) wird es auch im Jahr 2025 Open-Air-Konzerte unter dem Motto "Steg in Flammen" geben. Christian Bermes von ruhepuls Events hat entgegen seiner ursprünglichen Absichten einen neuen Pachtvertrag mit der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft abgeschlossen. Das bestätigte Bürgermeisterin Constanze von Buchwaldt (SPD). Für die Fortsetzung der Veranstaltungsreihe hat Christian Bermes eine Kooperation mit dem Verein "Seenplatte Events" abgeschlossen. Er werde den Hut aufbehalten und der Verein die Veranstaltungen organisieren, so Bermes. Rund 50.000 Besucher kamen seit der Premiere "Steg in Flammen" 2009 zu den Konzerten. Ungeklärt ist hingegen der gastronomische Betrieb der Badeanstalt auf dem Amtswerder in Feldberg. Hier habe sich bisher kein Pächter gefunden, so von Buchwaldt. Deshalb soll diese Pacht erneut ausgeschrieben werden.

