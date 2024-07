Stand: 25.07.2024 14:19 Uhr Feldberger Seenlandschaft: Seeadler wurde vergiftet

In der Feldberger Seenlandschaft (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Seeadlerweibchen offenbar vergiftet worden. Das Tier hatten Touristen Ende April im Uferbereich des Carwitzer Sees gefunden. Wie der Naturpark Feldberger Seenlandschaft nun mitteilt, hat das Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung das Tier untersucht. Dabei sei das hochtoxische Insektizid Carbofuran in hoher Dosis in dem Adler nachgewiesen worden. Die Anwendung von Carbofuran ist seit 2007 in der Europäischen Union verboten. Laut Naturparkverwaltung habe das Weibchen sehr wahrscheinlich Jungvögel gehabt. Es sei davon auszugehen, dass diese wenig später verendet sind, da das Weibchen die alleinige Versorgung der Jungvögel am Horst übernimmt. Wer im Naturpark Köder oder tote Tiere mit einer pulverartigen Substanz darauf findet, möge die Naturparkwacht oder die Polizei verständigen, bittet die Naturparkverwaltung.

