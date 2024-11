Stand: 18.11.2024 07:00 Uhr Feldberg: Brückenbauarbeiten zwischen Schmalem und Breiten Luzin

In Feldberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird die Brücke über die Verbindung der beiden Seen Schmaler und Breiter Luzin instand gesetzt. Das teilte das Straßenbauamt Neustrelitz mit. Am Unterbau des Bauwerkes müssen demnach Kanthölzer und Bretter ausgetauscht werden. Diese dienen als Anprallschutz für Boote. Für die Arbeiten sei es erforderlich, den Verkehr ab Montag halbseitig an der Baustelle vorbeizuführen. Die Arbeiten dauern nach aktuellem Stand maximal fünf Tage.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte