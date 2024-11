Stand: 28.11.2024 06:29 Uhr Falsche Polizisten wollten Geldtresor in Ueckermünde klauen

In Ueckermünde ist am Mittwochabend ein Tresorraub gescheitert. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 60-jährige Besitzer eines Einfamilienhauses zunächst einen Anruf von einem Mann erhalten, der sich als Polizist ausgab. Er sagte, dass sich eine Räuberbande im Ort aufhalte. Die Polizei würde ermitteln. Auf die Frage, ob sich im Haus Wertsachen befinden, habe der Besitzer des Einfamilienhauses angegeben, dass es einen Geldtresor gebe. Kurz darauf tauchte der vermeintliche Polizist auf und wollte den Tresor angeblich sicherstellen. Er bat den Hauseigentümer um Werkzeug und wollte den Tresor aus der Wand holen. Das gelang nicht. Als ein "Kollege" zur Hilfe erschien, wurde der 60-Jährige misstrauisch. Beide Täter konnten den Tresor nicht aus der Wand holen. Als die vermeintlichen Polizisten erklärten, am nächsten Tag wiederkommen zu wollen, rief der Hausbesitzer die Polizei. Ein größerer Schaden ist nicht entstanden.

