Fahrradsternfahrt gegen den Ausbau der B96

Das Aktionsbündnis "B96-Ausbau: So nicht!", dem unter anderem die Gemeinde Blumenholz, der BUND und regionale Organisationen der LINKEN und der GRÜNEN angehören, hat mit einer Fahrradsternfahrt von Neustrelitz und Neubrandenburg gegen den ihrer Meinung nach überdimensionierten Ausbau der B96 zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz protestiert. Der bisher geplante Ausbau sei zu 60 Prozent in Wahrheit ein Neubau und widerspreche jedem Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsgedanken. Er verschandele zudem die Landschaft und mache sie zum Leben unattraktiv, so Annett Beitz vom BUND. Die Demonstranten fordern einen sparsamen Ausbau mit einigen besseren Überholmöglichkeiten - die dadurch eingesparten 100 Millionen Euro müssten in das Schienen- und Radwegenetz investiert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte