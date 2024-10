Stand: 10.10.2024 18:48 Uhr FC Motor Neubrandenburg Süd wird EM-Neunter

Der FC Motor Neubrandenburg Süd hat als Vertreter des Deutschen Fußballbundes bei der Europameisterschaft für Teams mit Flüchtlingen Platz neun belegt. Insgesamt waren beim so genannten "Unity Euro Cup" 16 Mannschaften am Start. Das Platzierungsspiel gewannen die Neubrandenburger gegen die Niederlande mit 5:2. In der Vorrunde gab es ein Unentschieden gegen Frankreich und zwei knappe Niederlagen gegen den Gastgeber Schweiz und Nordirland. Das Turnier wurde im schweizerischen Nyon am Hauptsitz der UEFA ausgetragen. Vor zwei Jahren war der FC Motor Neubrandenburg Süd bereits bei der Premiere dieser Europameisterschaft dabei und hatte das Turnier sogar gewonnen.

