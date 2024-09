Stand: 05.09.2024 16:30 Uhr Erneut zweithöchste Waldbrand-Gefahrenstufe ausgerufen

Nachdem die Nächte feuchter und kühler geworden waren hatten die Forstämter der Region die Waldbrandwarnstufe herunter gestuft. Seit heute Mittag gilt in den Forstämtern Mirow, Neubrandenburg und Torgelow wieder die zweithöchste Waldbrandwarnstufe vier. Hintergrund ist der Wind, der dafür sorgt, dass die Feuchtigkeit aus der Nacht schnell verdunstet ist. Auch morgen soll es nach Auskunft der Waldbrandmeldezentrale in Mirow bei der Stufe vier bleiben. Regen ist erst für die nächste Woche in Sicht. Es gilt, Feuer im Wald ist verboten. Die Ranger im Müritz-Nationalpark sind derzeit unter anderem an neuralgischen Punkten verstärkt unterwegs, zum Beispiel bei Umtragestationen für Sportboote und an Raststellen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte