Erneut Regenbogenfahne in Neubrandenburg gestohlen

In Neubrandenburg ist erneut eine Regenbogenfahne gestohlen worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde am frühen Morgen ein Fahnenmast am Zentrum des queerNB-Vereins in der 4. Ringstraße von bisher Unbekannten beschädigt und die Fahne entwendet. Ähnliche Vorfälle hatten in Neubrandenburg zuletzt zu größeren Diskussionen und Kundgebungen geführt. Unter anderem hatte die Stadtvertretung beschlossen, eine Regenbogenfahne am Bahnhof nicht mehr aufzuhängen. Auch deswegen kündigte Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) seinen Rücktritt für den kommenden Mai an.

