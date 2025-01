Stand: 06.01.2025 07:15 Uhr Entsorgung von Weihnachtsbäumen beginnt an der Seenplatte

Von Montag an werden die Weihnachtsbäume im Kreis Mecklenburgische Seenplatte abgeholt. Sie werden vom Unternehmen Remondis entsorgt und in Rosenow verwertet. Die ersten Orte sind am Montag Waren und Neustrelitz. Dienstag folgt Neubrandenburg, am Mittwoch unter anderem Mirow, Malchow und Malchin. Kerzen, Lametta und anderer Schmuck müssen von den Bäumen entfernt sein. Auch sollten sie keinesfalls mit Draht oder Band zusammengebunden werden. Während es in den Städten jeweils zwei Termine zur Auswahl gibt, werden die Bäume in Dörfern jeweils nur an einem einzigen Tag abgeholt.

