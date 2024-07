Stand: 03.07.2024 14:18 Uhr Einbruch im Waldbad in Stavenhagen

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht vom ersten zum zweiten Juli gewaltsam Zutritt zum Gelände des Waldbades in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verschafft. Sie entwendeten Bargeld in Höhe von circa 400 Euro. Vor Ort gesichertes Videomaterial, welches als Grundlage für die weiteren Ermittlungen dient, zeigt drei vermutliche Tatverdächtige. Die Bilder wurden von der Polizei noch nicht veröffentlicht. Es wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung.

