Stand: 17.01.2025 11:25 Uhr Ehemalige Stasi-JVA Neubrandenburg: Einigung zwischen Stadt und Land

Die ehemalige Justizvollzugsanstalt auf dem Lindenberg in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird vorerst nicht verkauft. Wie eine Sprecherin des Finanzministeriums mitteilte, haben sich die Stadt und das Land darauf geeinigt. Nun soll ein Gedenkkonzept für das ehemalige Stasi-Gefängnis entwickelt werden. Im Rahmen der Vereinbarung beteiligt sich die Stadt an den Unterhaltungskosten des Geländes, unter anderem für die Organisation von Besichtigungen. Im Jahr 2022 wurde ein fünfjähriges Moratorium seitens der Stadt Neubrandenburg beschlossen. Damit wurden bauliche Veränderungen für diesen Zeitraum verboten. Zuletzt wurde das Gebäude in einem öffentlichen Bieterverfahren angeboten. Die Stadt Neubrandenburg will, dass auf dem Gelände auch Wohnungen entstehen.

